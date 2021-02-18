Новосибирск, , 14:58 — REGNUM В городе Искитим Новосибирской области сегодня днём, 18 февраля, произошёл пожар в дачном доме. Погибли три человека.

«В СНТ «Березка» в 15:05 (время местное) поступило сообщение о пожаре в дачном доме. В 15:11, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, дачный дом горел открытым огнем», — сообщил «НГС Новостям» начальник пресс-службы новосибирского МЧС Павел Винаков.

Отмечается, что, пол и возраст погибших в настоящее время устанавливаются.