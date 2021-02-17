Хабаровск, , 08:16 — REGNUM Власти Хабаровского края ликвидируют последствия снежного циклона, проводятся восстановительные работы. От стихии больше всех пострадали Советско-Гаванский и Ванинский районы, где ветром повалило линии электропередачи, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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На утро 17 февраля без электричества были 3180 домов в 13 населённых пунктах, где проживает 12 725 человек. Накануне без света оставались больше жителей — часть повреждений удалось оперативно ликвидировать.

На уборке региональных трасс задействовано 57 единиц техники. Ограничено движение пассажирских автобусов: Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань-Ванино-Монгохто, Селихино-Николаевск-на-Амуре, Хабаровск-Владивосток.

Сильный ветер сохранится в регионе до конца дня 17 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники МЧС оборудовали мобильный пункт обогрева для водителей и пассажиров на 49-м км федеральной трассы А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино, на дежурстве находятся пять мобильных групп спасателей.