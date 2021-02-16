Роли, США, , 18:05 — REGNUM Трое жителей округа Брансуик (штат Северная Каролина, США) погибли из-за торнадо, сообщает 16 февраля Anadolu.

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Ещё как минимум десять человек пострадали. В Северной Каролине затоплены дома, многие разрушены, отдельные районы остались без света.

Спасательная служба Брансуика занята поисково-спасательными работами. Есть вероятность, что число погибших вырастет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды в США закрыты пять аэропортов, присчём два в Миссисипи и Техасе.

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