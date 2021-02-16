Вашингтон, , 01:34 — REGNUM Не менее 3,1 млн человек остались без электроэнергии из-за снежных бурь в 25 штатах на Среднем Западе и в южной части США. Об этом 15 февраля сообщает Национальная метеорологическая служба страны.

Ранее сообщалось, что из-за холодной погоды в американских штатах Техас, Орегон и Вирджиния примерно 1,8 млн потребителей остались без света.

Снежные бури охватили территорию, на которой проживает около 150 млн человек. Наибольший удар стихии испытал на себе Техас, где более 2,8 млн человек лишились доступа к электроэнергии. Еще более 300 тысяч потребителей также остались без света в Орегоне.

С подобными проблемами столкнулись и десятки тысяч жителей штатов Миссисипи, Оклахомы, Миссури и Арканзаса. Из-за аномальных холодов в этих регионах лопаются не имеющие утепления водопроводные трубы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 на 16 февраля на центральные и восточные районы Китая наступит холодный фронт, что привет к понижению температур и сильным ветрам на указанных территориях.

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