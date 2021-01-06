По уточненным данным, опасность отрыва льдин сохраняется у юго-восточного побережья Сахалина: от мыса «Свободный» до села «Стародубское».
Всего в опасной зоне находятся около 300 рыбаков-любителей. Об этом со ссылкой на МЧС сообщают СМИ.
Вертолёт Ми-8 вылетел к месту спасательной операции в 17:00 по местному времени.
Для спасения рыбаков решено привлечь вертолёт Ми-8 МЧС России.
Также к спасению рыбаков привлекли два человека от опорного пункта ПЧ 26 Макаровского ПО.
Отметим, в спасательной операции принимают участие три специалиста ГИМС Макаровского района и две единицы техники.
На Сахалине во льдах Охотского моря образовалась трещина
На Сахалине в районе села Стародубское у побережья Охотского моря образовалась трещина. Рыбаки успели выйти со льда самостоятельно.
На Сахалине оторвало от берега льдину с рыбаками
В среду, 20 января, в небо над Охотским морем был поднят самолёт-беспилотник с громкоговорителем, который оповещал рыбаков об опасности нахождения на льду.
На Сахалине спасают рыбаков, которых на льдине унесло в открытое море
В спасательной операции принимают участие три специалиста ГИМС Макаровского района и две единицы техники. Также к спасению рыбаков привлекли двух человек от опорного пункта ПЧ 26 Макаровского ПО.
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