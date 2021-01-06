На Сахалине в Макаровском районе у побережья Охотского моря от берега оторвалась льдина с людьми. В опасности оказались восемь рыбаков. Среди них три женщины. Вертолёт для проведения спасательной операции уже готов к вылету.

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