20 Января
 
9:50

По уточненным данным, опасность отрыва льдин сохраняется у юго-восточного побережья Сахалина: от мыса «Свободный» до села «Стародубское».

9:49

Всего в опасной зоне находятся около 300 рыбаков-любителей. Об этом со ссылкой на МЧС сообщают СМИ.

9:45

Вертолёт Ми-8 вылетел к месту спасательной операции в 17:00 по местному времени.

9:38

В Макаровском районе спасают рыбаков-любителей. 65.mchs.gov.ru

9:20

Для спасения рыбаков решено привлечь вертолёт Ми-8 МЧС России.

9:20

Также к спасению рыбаков привлекли два человека от опорного пункта ПЧ 26 Макаровского ПО.

9:20

Отметим, в спасательной операции принимают участие три специалиста ГИМС Макаровского района и две единицы техники.

9:18

На Сахалине во льдах Охотского моря образовалась трещина

На Сахалине в районе села Стародубское у побережья Охотского моря образовалась трещина. Рыбаки успели выйти со льда самостоятельно.

9:12

На Сахалине оторвало от берега льдину с рыбаками

В среду, 20 января, в небо над Охотским морем был поднят самолёт-беспилотник с громкоговорителем, который оповещал рыбаков об опасности нахождения на льду.

9:08

На Сахалине спасают рыбаков, которых на льдине унесло в открытое море

В спасательной операции принимают участие три специалиста ГИМС Макаровского района и две единицы техники. Также к спасению рыбаков привлекли двух человек от опорного пункта ПЧ 26 Макаровского ПО.

8:57

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