Южно-Сахалинск, , 08:28 — REGNUM На Сахалине в Макаровском районе на оторванной от берега льдине оказались восемь рыбаков, среди которых три женщины, об этом сообщается в официальном телеграм-канале областного ЦУР.

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Для проведения спасательной операции к вылету готовится вертолёт.

В среду, 20 января, в небо над Охотским морем был поднят самолёт-беспилотник с громкоговорителем, который оповещал рыбаков об опасности нахождения на льду.

«По информации Сахалинского управления Росгидромета, со второй половины дня 20 января 2021 года у юго-восточного побережья о. Сахалин, от мыса Свободный до села Стародубское и севернее, ожидается отрыв от берега прибрежного льда и припая. Выходить на лёд крайне опасно», — распространило сообщение региональное управление МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в районе села Стародубское у побережья Охотского моря образовалась трещина.