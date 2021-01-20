Южно-Сахалинск, , 05:29 — REGNUM На Сахалине в районе села Стародубское у побережья Охотского моря образовалась трещина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Читайте также: На Колыме продолжаются поиски пропавшего на машине рыбака

Информация о происшествии поступила оперативному дежурному МЧС 20 января в 10:40 по местному времени. Сообщается, что трещина образовалась в результате волнения моря. Рыбаки успели выйти со льда самостоятельно.

«На берегу находятся сотрудники ГИМС МЧС России в количестве 3 человек и 2 ед. техники», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане с 16 января спасатели ищут рыбака, который уехал на Toyota Land Cruiser на рыбалку в бухту Гертнера Охотского моря в район островов «Три брата» и до сих пор не вернулся.