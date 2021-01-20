Южно-Сахалинск, , 08:51 — REGNUM На Сахалине спасают рыбаков, которые оказались на оторванной от берега льдине. ЧП произошло в Макаровском районе у села Заозерное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Читайте также: На Сахалине оторвало от берега льдину с рыбаками

На оторвавшейся от берега льдине находятся восемь рыбаков, среди них три женщины.

В спасательной операции принимают участие три специалиста ГИМС Макаровского района и две единицы техники. Также к спасению рыбаков привлекли 2 человека от опорного пункта ПЧ 26 Макаровского ПО.

Принято решение для спасения рыбаков привлечь вертолёт Ми-8 МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 20 января, в небо над Охотским морем был поднят самолёт-беспилотник с громкоговорителем, который оповещал рыбаков об опасности нахождения на льду.