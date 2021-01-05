Донецк, , 11:40 — REGNUM Силовики украинской армии трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР, сообщили 5 января в представительстве Республики в СЦКК.

Под обстрелами вооруженных сил Украины оказались населенные пункты Минеральное, Спартак, Ленинское, в направлении которых было выпущено пять единиц боевых припасов.

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Украинские боевики выпустили в общей сложности четыре гранаты из гранатометов РПГ/СПГ и одну — из подствольного гранатомета. Также по территории Донецкой Народной Республики велся обстрел из стрелкового оружия.

За указанные сутки не было зафиксировано жертв и разрушений инфраструктуры в результате обстрелов.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ семь раз нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике.