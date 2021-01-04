Киев, 4 января 2021, 15:42 — REGNUM Если бы Российская Федерация напала на Украину, украинские вооруженные силы не только бы дали отпор российской армии, но и пошли бы в контрнаступление. Об этом 3 января заявил представитель украинской делегации в ТКГ, советник главы Офиса президента Украины, политический обозреватель Алексей Арестович в интервью каналу Politeka на видеохостинге YouTube.
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Арестович также считает, что Украина является единственной страной в мире, которая применила по вооруженным силам России «весь комплекс вооружения».
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Напомним, ранее Арестович заявил, что суть плана «Б» Украины по урегулированию ситуации в Донбассе сводится к увеличению количества представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, которая возьмет на себя функции «миротворцев».
Отметим, представители официального Киева седьмой год утверждают, что, воюя против республик Донбасса, они якобы сражаются с «российской армией». При всей голословности данных утверждений, никаких доказательств присутствия российской армии в Донбассе ни Киев, ни международные наблюдатели не предоставили.
Напомним, что еще в апреле 2014 года Украина объявила о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе, переросшей в полномасштабную войну с жертвами среди мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик, потерями среди защитников республик Донбасса и разрушениями инфраструктуры. Заявления об участии вооруженных сил России в войне в Донбассе, неоднократно сделанные представителями официального Киева, направлены на то, чтоб переложить ответственность за развязанную Украиной гражданскую войну на Российскую Федерацию.