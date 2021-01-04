Донецк, , 10:40 — REGNUM Украинские силовики в минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня по Донецкой Народной Республике, выпустив по территории Республики 68 единиц боевых припасов, сообщили 4 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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Под обстрелами вооруженных сил Украины оказались: поселок шахты имени Гагарина в Горловке, а также населенные пункты Яковлевка, Старомихайловка, Саханка, Ленинское.

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По территории республики в общей сложности совершили пятьдесят выстрелов из БТР/БМП, выпустили семь мин из миномета калибра 82 мм, шесть гранат — из гранатомета РПГ/СПГ, пять — из гранатомета АГС. Кроме того по одному разу боевики ВСУ открывали огонь из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия.

Информация о жертвах и повреждениях в указанный период не поступала

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике.