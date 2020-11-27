Казань, , 16:10 — REGNUM В Татарии сотрудники Роспотребнадзора продолжают рейды по высшим учебным заведениям с целью проверки соблюдения ими санитарно-эпидемиологических требований. Самыми распространенными нарушениями стали отсутствие масок среди студентов в аудиториях, несвоевременная дезинфекция помещений, отсутствие санитайзеров и разметок в местах общего пользования. Об этом заявила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

«Всего 30 учебных заведений, у них 14 филиалов. Нарушения выявлены в 14 из них», — отметила она и добавила, что проверки высших учебных заведений закончены.

Все нарушители получили предписания, выполнение которых остается на контроле надзорного ведомства.

ИА REGNUM напоминает, в период с 16 по 20 ноября в пяти высших учебных заведениях Татарии нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В учебных заведениях отсутствовали фильтры на входе и антисептики. Также зафиксированы нарушения и среди студентов. В аудиториях они садятся группами, «кучкуются без масок», хотя есть возможность правильной рассадки.

Читайте также: В вузах Татарии выявили нарушения санитарных требований

Читайте также: В Татарии Роспотребнадзор контролирует соблюдение санитарных норм в вузах