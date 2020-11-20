Казань, , 14:53 — REGNUM В пяти высших учебных заведениях Татарии нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом 20 ноября сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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С ее слов, за текущую неделю были проверены 11 вузов и четыре филиала в Набережных Челнах и Нижнекамске.

«Нарушения выявлены в пяти вузах, что составляет 33% от общего числа проверенных учреждений», — отметила представитель надзорного ведомства.

В учебных заведениях отсутствовали фильтры на входе и антисептики. Также зафиксированы нарушения и среди студентов. В аудиториях они садятся группами, «кучкуются без масок», хотя есть возможность правильной рассадки. Проверки продолжатся. На предстоящей недели сотрудники республиканского Роспотребнадзора проведут рейды по колледжам, техникумам и училищам, резюмировала Авдонина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, управление Роспотребнадзора будет жестко следить за соблюдением санитарных требований в высших учебных заведениях. Соответствующее поручение дал глава республики Рустам Минниханов.

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