Казань, , 11:29 — REGNUM Управление Роспотребнадзора будет жестко следить за соблюдением санитарных требований в высших учебных заведениях. Соответствующее поручение дал глава республики Рустам Минниханов.

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По словам руководителя пресс-службы главы РТ Лилии Галимовой, вузы должны быть обеспечены санитайзерами и проводится термометрия на входе.

«Если что-то выявляется в той или иной группе — один из студентов с температурой или признаками коронавируса, — эта логистика уже отработана. Его нужно самоизолировать и его самый ближайший круг общения, но при этом не останавливать учебный процесс», — отметила Галимова.

ИА REGNUM напоминает, в Казани студенты вузов высказали идею о переводе их на дистанционное обучение. Республиканское управление Роспотребнадзора эту инициативу не поддержало.

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