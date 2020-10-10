Семей, Казахстан, , 14:12 — REGNUM Следственное управление Департамента полиции Восточно-Казахстанской области завершило расследование в отношении двух жителей города Семей 48 и 57 лет, подозреваемых в хищении денежных средств возглавляемого ими предприятия, сообщает 10 октября Zakon.kz.

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По информации следствия, руководители одного из предприятий в 2014—2015 годах по фиктивным актам выполненных работ по прокладке линий связи присвоили и обналичили денежные средства предприятия на сумму более 110 млн тенге (порядка $233 951).

Судебное разбирательство по данному делу продолжается.

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