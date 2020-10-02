Нур-Султан, , 13:40 — REGNUM В Казахстане по итогам девяти месяцев в отставку подали девять акимов (глав) городов и районов за коррупционные преступления подчиненных, сообщили в антикоррупционной службе республики.

В ведомстве уточнили, что уволены шесть акимов. Отставки главы Сатпаева и главы Панфиловского района Алма-Атинской области были отклонены — руководителям объявлены выговоры.

На рассмотрении также находится заявление главы Курмангазинского района Атырауской области, так как в законную силу вступил приговор в отношении его подчиненного.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября глава города Рудного в Кустанайской области Казахстана Бахытжан Гаязов написал заявление об отставке. На это должности руководитель проработал с 2011 года.

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