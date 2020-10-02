Нур-Султан, , 14:52 — REGNUM Следователи завершили расследование коррупционного дела о хищении 5,8 млрд тенге ($13,4 млн) при строительстве LRT-линии (легкорельсового транспорта) в Нур-Султане. Об этом заявил представитель агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге.

По его словам, уголовное дело в отношении сотрудников администрации города и ТОО Astana LRT передано в суд. Бигайдаров добавил, что перед судом предстанут семь обвиняемых. Двое из них находятся в международном розыске.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января глава второго департамента агентства Казахстана по противодействию коррупции Сергей Перов заявил, что сумма ущерба по делу о строительстве LRT-линии оценивается в 5,7 млрд тенге ($15 млн по курсу на 31 января 2020 года).

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