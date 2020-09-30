* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:13 — REGNUM При взрыве в афганской провинции Урузган погибли трое полицейских. Об этом 30 сентября со ссылкой на местную полицию сообщил телеканал Tolo news.

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Представитель полиции Бадахшана сообщил, что талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали этот район накануне вечером, 29 сентября, столкновение продолжалось с 9:00 до 12:00 по местному времени. В ходе боестолкновения был убит начальник районной полиции и ещё двое сотрудников правоохранительных органов, трое полицейских ранены.

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В полицейском ведомстве добавили, что были убиты также по меньшей мере четверо талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ), пятеро ранены. В конечном счёте террористы были вынуждены отступить, подчеркнули в полиции.

Представители радикального движения пока не комментировали атаку.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в провинции Дайкунди в Афганистане в результате взрыва автомобиля погибли 11 человек, в том числе женщины и дети, ещё четверо пострадали. Известно, что взрыв устроили боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).