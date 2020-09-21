Кабул, , 10:11 — REGNUM В провинции Вардак, расположенной в центральной части Афганистана, прогремел взрыв. По данным министерства обороны страны, был подорван грузовик, начинённой взрывчаткой.

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Инцидент произошёл накануне днём, 20 сентября. Взрывное устройство в действие рядом с колонной автомобилей военнослужащих в районе Сайед Абад привёл террорист-смертник.

В военном ведомстве уточнили, что в результате террористической атаки погибли восемь военнослужащих, ещё девять получили ранения.

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Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в афганской провинции Тахар был взорван заминированный мотоцикл. В результате как минимум два человека погибли и ещё 12 были ранены. Также взрывной волной были повреждены несколько магазинов, которые располагаются возле места происшествия.