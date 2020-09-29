Кабул, , 11:42 — REGNUM Взрыв автомобиля произошёл в провинции Дайкунди в Афганистане, в результате погибли 11 человек. Об этом сообщает 29 сентября телеканал 1TV News.

В министерстве внутренних дел страны уточнили, что ещё четыре человека пострадали при взрыве, который устроили боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди погибших есть женщины и дети.

Представители радикального движения пока не комментировали атаку.

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