Москва, , 12:58 — REGNUM Тела умерших в больнице Коммунарки пациентов, копии карт которых были обнаружены неподалёку, перевозили частные компании. Об этом 30 июня главный врач больницы Денис Проценко написал в соцсети Facebook.

Ранее Проценко подтвердил, что в километре от больницы были найдены мешки для перевозки трупов, но опроверг обнаружение медицинских карт умерших пациентов. Теперь главврач пояснил, что тела этих умерших людей из морга «забирали ряд агентов, индивидуальных предпринимателей».

«Сейчас работают компетентные органы, и мы тоже заинтересованы в установлении всех фактов того, как это произошло», — добавил Проценко.

Он отметил, что к больнице вопросов быть не должно, так как все документы, связанные с выдачей тел умерших, оформляются в соответствии с законом. В период эпидемии коронавируса родственнику умершего или его доверенному представителю выдают закрытый гроб. Далее перевозкой и захоронением занимаются ритуальные компании

Вместе с мешками, напомнил Проценко, нашли ксерокопии титульных листов медкарт пациентов. Однако все оригиналы документов остались в больничном архиве.

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