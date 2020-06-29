Москва, , 10:14 — REGNUM Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения, что недалеко от медицинского учреждения якобы нашли пакеты для тел умерших с медкартами.

По его словам, за пределами территории больницы действительно были обнаружены пакеты для перевозки трупов, однако медицинских карт в них не было.

«Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствуют действительности», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Все медкарты пациентов находятся в больнице, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звания Героев Труда пяти врачам, внесшим большой вклад в борьбу с коронавирусом.

Согласно указу президента России, звание Героя Труда присвоено в том числе главному врачу московской городской клинической больницы №40 в поселке Коммунарка Денису Проценко, именно его больница первой приняла на себя удар коронавируса.

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