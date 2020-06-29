Москва, , 09:48 — REGNUM В километре от территории больницы в московской Коммунарке найдены пакеты для перевозки тел умерших, сообщил в Facebook главный врач больницы №40 Денис Проценко.

«За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших», — написал он, комментируя публикации, появившиеся в интернете.

Проценко отметил, что информации об обнаружении медицинских карт пациентов не соответствует действительности.

Находкой занимаются правоохранительные органы, они устанавливают обстоятельства случившегося.

«Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего», — пояснил Денис Проценко.

Ранее издание Readovka опубликовала информацию об обнаружении медицинских отходов неподалёку от больницы в Коммунарке.