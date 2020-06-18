Дижон, Франция, , 12:15 — REGNUM Несколько представителей чеченского сообщества задержаны на востоке Франции после беспорядков в городе Дижоне. Об этом передаёт 18 июня радиостанция Europe 1.

Утром полдюжины выходцев из Чечни, уточнила радиостанция, задержаны в результате полицейской операции. Она проводилась в нескольких городах, включая Дижон. Подозреваемые в беспорядках были установлены по публикациям в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки в Дижоне начались ночью 13 июня после того, как между выходцами из Чечни и местными жителями произошёл конфликт. Массовый конфликт начался после избиения молодого человека чеченского происхождения.

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