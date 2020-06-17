Дижон, Франция, , 09:56 — REGNUM Отец молодого человека, выходца из Чечни, на которого было совершено нападение во французском Дижоне, призвал к спокойствию, передает BFM TV.

«Вы очень хорошо знаете, как это происходит с социальными сетями. Это началось очень быстро. Мы должны прекратить все это. Мы должны найти спокойствие для нашего города. Я против любого насилия. Я за справедливость», — заявил Зелимхан, отец молодого человека, который проживает в Дижоне с 2014 года.

«Это не война против арабов. Мы живем с ними очень хорошо. Мы жили до сих пор без проблем», — добавил он.

По его словам, 10 июня 15-летний выходец из Албании обменивался недобрыми взглядами с представителями магрибской общины на террасе бара в центре города Дижон. В результате был ранен подросток. Стремясь вмешаться, был также избит старший брат жертвы. Ему удалось сбежать и позвать друзей на помощь, в частности, попросить молодого выходца из Чечни отвезти его в больницу.

«Ночью, около часа ночи, сыну позвонил его друг, выходец из Албании. Он попросил отвезти его в больницу. Приехали две машины и люди с оружием. Моего сына ударили по голове, избили», — рассказал Зелимхан.

Как сообщало ИА REGNUM, жестокие столкновения вспыхнули между десятками вооруженных людей во французском городе Дижон. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Заместитель прокурора Дижона сообщил о десяти раненых, некоторые из которых получили серьезные травмы.

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