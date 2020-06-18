Дижон, Франция, , 09:45 — REGNUM Полиция во французском городе Дижон освободила трёх из четырех человек, которые были задержаны во время беспорядков, сообщает Le Figaro.

Известно, что 32-летний мужчина без судимости будет вынужден выплачивать штраф в течение 90 дней. Его также лишили права на хранение или ношение оружия в течение пяти лет.

«Расследование продолжает выявлять участников беспорядков, которые потрясли Дижон», — говорится в заявлении государственного обвинителя Эрика Матайса.

Как сообщало ИА REGNUM, отец молодого человека, выходца из Чечни, на которого было совершено нападение во французском Дижоне, призвал к спокойствию.