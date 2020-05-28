Улан-Удэ, , 05:30 — REGNUM В Бурятии зарегистрирован десятый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, накануне, 27 мая умерла 63-летняя пациентка.

Отмечается, что COVID-19 у неё был осложнён крайне тяжёлой двухсторонней пневмонией на фоне сахарного диабета.

«Находилась на стационарном лечении в течении 8 дней, их них — в течении 5 суток по ИВЛ», — отметили в штабе.

Добавим, что за последние пять дней это уже четвёртая смерть человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая скончался 83-летний пациент, переведённый в Улан-Удэ из Кижингинского района. 25 и 26 мая умерли двое мужчин 61 и 58 лет.

Читайте также:

Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Бурятии

У скончавшегося пациента с коронавирусом в Бурятии был инфаркт

В Бурятии скончался 58-летний пациент с коронавирусом