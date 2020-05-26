Улан-Удэ, , 08:44 — REGNUM В Бурятии стали известны подробности смерти восьмого пациента с коронавирусом. 61-мужчина скончался 25 мая.

Как сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на региональный оперативный штаб, COVID-19 у него был выявлен 3 мая. Пациент был госпитализирован в инфекционный стационар в Улан-Удэ. С 12 мая находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

При этом мужчина страдал тяжёлыми сопутствующими заболеваниями, такими, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь 3 стадии, сахарный диабет.

«В период госпитализации по поводу новой коронавирусной инфекции у пациента развился повторный рецидивирующий инфаркт миокарда», — сообщили журналистам в штабе.

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