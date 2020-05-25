Улан-Удэ, , 05:16 — REGNUM В Бурятии на выходных скончался ещё один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

83-летний больной был переведён в Улан-Удэнский стационар из Кижингинской районной больницы 8 мая. Помимо коронавируса у него был ряд сопутствующих заболеваний, таких как, сахарный диабет второго тип, диабетическая нефропатия, ишемическая болезнь сердца и гипертония.

12 дней он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Несмотря на это, скончался 23 мая.

Добавим, что это уже седьмой случай смерти пациента с коронавирусом в республике. Как сообщало ИА REGNUM, практически во всех случаях у них были сопутствующие заболевания, которые были отягощены COVID-19.

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