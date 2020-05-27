Улан-Удэ, , 05:20 — REGNUM В Бурятии зафиксирован девятый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 58-летний мужчина умер 26 мая.

Он был госпитализирован в стационар в Улан-Удэ 21 мая после выявления коронавируса. COVID-19 у него осложнился двусторонней пневмонией, сепсисом, полиорганной недостаточностью.

«С 22 мая проводилась интенсивная терапия в отделении реанимации и интенсивной терапии, ИВЛ. 24 мая произошёл крупноочаговый инфаркт миокарда, осложнившийся кардиогенным шоком, нарушением сердечного ритма», — передаёт «Байкал-Daily» сообщение минздрава.

Как отмечается, у него также было много тяжёлых сопутствующих заболеваний. В частности, он страдал миеломной болезнью III Б стадии, множественно-очаговой формы, прошёл три курса полихимиотерапии. У него также имелись сахарный диабет, гипертоническая болезнь, опухоль левой почки, которую прооперировали в 2018 году.

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