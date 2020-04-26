Минск, , 15:44 — REGNUM В инфекционной больнице столицы Белоруссии в возрасте 53 лет скончался главный металлург Минского автомобильного завода (МАЗ) Александр Скибарь, у которого был выявлен коронавирус. Об этом со ссылкой на родственницу умершего сообщает 26 апреля издание «Наша Нива».

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Согласно информации источника, неделю назад по результатам проведенного теста у умершего был выявлен коронавирус. Умер мужчина сегодня, 26 апреля, вскрытия еще не было. В связи с этим справки о том, что причиной смерти стал COVID-19 на данный момент нет.

«Не знаю, что будет написано в заключении, но по телефону сказали, что умер от сердечной недостаточности», — цитируют родственницу умершего журналисты.

По словам родственницы Скибаря, у него не было хронических заболеваний. Также неизвестно где он мог заразиться коронавирусом. За границу он не вылетал и не контактировал с людьми, у которых можно было подозревать COVID-19.

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Напомним, ранее в Белоруссии коронавирус выявили у 10 643 человек.