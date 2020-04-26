Гомель, Белоруссия, , 14:13 — REGNUM После завершения пандемии коронавируса быстрее восстановится «тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы». Об этом заявил 26 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко, пребывая с визитом в Наровлянском районе Гомельской области, сообщает БелТА.

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По словам Лукашенко, необходимо думать о том, что будет после завершения пандемии. «Я это почувствовал два месяца назад», — добавил он.

«Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется — тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные где будут?» — задался вопросом белорусский лидер.

В вязи со сказанным он подчеркнул, что принял решение не «останавливать белорусскую экономику» и настоял на необходимости работы предприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жителям страны пока не нужны меры по предотвращению распространения коронавируса, такие, как карантин или комендантский час.