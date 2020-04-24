Ольгинка, , 12:29 — REGNUM В бывшем детском лагере в посёлке Ольгинка на временно подконтрольной Украине территории ДНР полицейские нашли огромный арсенал оружия, сообщила 24 апреля пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, процесс изъятия оружия длился более десяти часов. Полицейские обнаружили огнемёт «Шмель», 34 артиллерийские мины и взрыватели к ним, 33 гранатомёта, 45 гранат к гранатомётам, 73 заряда к гранатомётам, восемь противопехотных мин, шесть противотанковых мин, 1682 снаряда калибра 14,5 и 30 мм, 367 гранат и 47 запалов к ним, 14 173 патрона, снайперскую винтовку и два автомата Калашникова.

Правоохранители выясняют происхождение оружия.

Напомним, ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР рассказали о докладе СБУ, подготовленном для главы спецслужбы Ивана Баканова. В нём сказано о том, что военный транспорт ВСУ, покидающий зону проведения карательной операции в Донбассе в 80% случаев перевозит украденное оружие.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Андрей Павловский заявил, что в стране наблюдается ажиотажный спрос на боеприпасы. Население опасается неблагоприятного развития ситуации в стране.

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