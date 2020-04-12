Киев, , 10:31 — REGNUM На Украине резко вырос спрос на патроны, заявил журналист Андрей Павловский 11 апреля в эфире телеканала NewsOne.

«Такого ажиотажа как в 2014 году нет, когда люди думали, что придётся находиться дома и воевать за свой клочок земли», — рассказал он.

По его словам, люди боятся неблагоприятного развития ситуации вокруг коронавируса.

«Говорят, что могут быть нападения, если будет продовольственный кризис, сколько это будет продолжаться — не понятно», — отметил журналист.

Павловский добавил, что на Украине за $300−800 можно получить разрешение на оружие без справки о об отсутствии судимости и без освидетельствования у психиатра.

«Спроса на оружие нет, потому что все, кто хотел иметь и пользоваться оружием, его имеют», — подытожил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Народной милиции ДНР заявили, что в 80% случаев выезда автотранспорта ВСУ из зоны карательной операции в Донбассе, на Украину вывозится оружие.

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