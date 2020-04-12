Киев, 12 апреля 2020, 10:31 — REGNUM На Украине резко вырос спрос на патроны, заявил журналист Андрей Павловский 11 апреля в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, люди боятся неблагоприятного развития ситуации вокруг коронавируса.
Павловский добавил, что на Украине за $300−800 можно получить разрешение на оружие без справки о об отсутствии судимости и без освидетельствования у психиатра.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Народной милиции ДНР заявили, что в 80% случаев выезда автотранспорта ВСУ из зоны карательной операции в Донбассе, на Украину вывозится оружие.
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