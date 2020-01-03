Донецк, 3 января 2020, 16:11 — REGNUM В 80% случаях выездов за пределы Донецкой области военным транспортом вооруженных сил Украины незаконно ввозится оружие на территорию Украины. Об этом 3 января сообщили в Народной Милиции Донецкой Народной Республики в ходе брифинга, посвященного ситуации за минувшую неделю.
Как сообщил представитель НМ, руководством службы безопасности Украины в Донецкой области был подготовлен доклад на имя главы СБУ Ивана Баканова о выявлении путей и способов незаконного вывоза оружия и боеприпасов за пределы зоны проведения карательной операции на территорию Украины. По данным доклада, основным способом вывоза оружия является «является военный автомобильный транспорт, осуществляющий подвоз имущества». В 80% случаев выезда военного транспорта за пределы Донецкой области на территорию Украины незаконно вывозится оружие.
Также по сообщению источника, во время пересечения блок-поста гражданскими лицами в случае обнаружения у них в автомобиле боевиками национальной гвардии Украины, которые дежурят на блок-посту, запрещенных предметов, передвижение для гражданских лиц будет возможным лишь в случае дачи взятки боевикам в размере не меньше 10 тысяч гривен.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю 18 боевиков ВСУ погибли вне боевых действий.
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