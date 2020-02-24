Луганск, , 07:26 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины пять раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня, сообщает 24 февраля пресс-служба представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Украинские боевики трижды открывали огонь по населенному пункту Голубовское из населенного пункта Орехово, один раз — из населенного пункта Тошковка. Также боевики ВСУ вели обстрел населенного пункта Нижнее Лозовое из населенного пункта Луганское.

В ходе обстрелов ВСУ выпустили девятнадцать мин из миномета калибра 120 мм, четырнадцать мин — из миномета калибра 82 мм. Десять выстрелов было совершено из гранатомета СПГ-9, а также было выпущено двадцать снарядов из артиллерийского оружия калибра 152 мм.

В данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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ИА REGNUM напоминает, как сообщало представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации, за предыдущие сутки боевики украинских формирования дважды нарушили режим прекращения огня по территории республики.

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Отметим, согласно данным разведки Народной Милиции Донецкой Народной Республики, вооруженные формирования Украины продолжают размещать военную технику и вооружения вблизи жилых домов на оккупированной Киевом части ДНР.