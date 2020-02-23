Луганск, , 07:16 — REGNUM Боевики украинских вооруженных формирований два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, сообщает 23 февраля представительство Луганской Народной Республики в совместном центре контроля и координации.

25 выстрелов из БМП-2 было совершено боевиками ВСУ из населенного пункта Крымское по населенному пункту Фрунзе. Четыре мины из миномета калибра 120 мм было выпущено боевиками из населенного пункта Кряковка по населенному пункту Сокольники.

В данный момент информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях не поступала.

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ИА REGNUM напоминает, в предыдущие сутки боевики вооруженных формирований Украины два раза нарушили режим прекращения огня. Под обстрелами оказались населенные пункты Логвиново и Донецкое.

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Отметим также, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Украина не булет вести переговоров с представителями ДНР и ЛНР.