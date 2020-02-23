Донецк, , 22:01 — REGNUM Вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса украинские силовики разместили военную технику. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 23 февраля в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Зафиксированы очередные факты размещения техники и вооружения вооруженных формирований Украины в населенных пунктах вблизи жилых домов», — отмечается в сообщении.

Так, три БМП выявлены недалеко от участка разведения сил и средств «Петровское — Богдановка», зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса» обнаружен в районе поселка Зеленополье к северу от Горловки, бронированная разведывательная машина обнаружена у поселка Каменка под Авдеевкой, у села Карловка зафиксированы БМП-2 и БТР.

Кроме того, в селе Черненко на южном участке фронта выявлен бронетранспортер, а в селе Первомайское ВСУ разместили зенитную установку на грузовике.

Напомним, 23 февраля пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщила, что боевики вооруженных сил Украины десять раз за прошедшие сутки нарушили перемирие на территории ДНР.