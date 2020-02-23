Донецк, , 10:20 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины десять раз за прошедшие сутки нарушили перемирие по территории Донецкой Народной Республики, сообщает 23 февраля пресс-служба представительства республики в Совместном центре контроля и координации.

Под обстрелами украинских вооруженных формирований оказались населенные пункты Доломитное, Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка, Куликово.

Украинские боевики в ходе обстрелов выпустили из миномета калибра 82 мм семь мин, пятьдесят выстрелов было совершено из БТР, БМП, сорок гранат было выпущено из гранатометов РПГ, СПГ. Трижды открывался огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия, четыре раза — из стрелкового оружия. Всего боевиками ВСУ было выпущено за минувшие сутки 97 боевых припасов.

В ходе обстрелов населенного пункта Александровка боевиками ВСУ были повреждены девять жилых домов.

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ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки украинские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики 21 боевой припас.

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Отметим, что согласно информации, предоставленной Народной Милицией ДНР, боевики вооруженных сил Украины продолжают размещать военную технику вблизи жилых домов.