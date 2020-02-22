Донецк, , 15:59 — REGNUM Боевики вооруженных формирований Украины размещают военную технику вблизи жилых домов, об этом со ссылкой на данные разведки 22 февраля сообщил представитель управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики в ходе доклада.

В населенном пункте Николаевка боевики 58-й бригады разместили ракетный комплекс «Оса», а в населенном пункте Зайцево (Северное) — две БМП.

На окраине населенного пункта Красногоровка размещены одна зенитная установка и две БМП-2, из которых ведутся обстрелы по жилым районам Донецка.

Один БТР был размещен боевиками 10-й бригады во дворах в населенном пункте Черненко. А в районе населенного пункта Гнутово боевиками 10-й бригады размещены две БМП и установлено тринадцать противотанковых мин ТМ-62.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела боевиками украинских формирований населенного пункта Александровка были повреждены пять домов.

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Отметим также, что за прошедшие сутки украинские боевики десять раз нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 21 боевой припас.

Подчеркнем, что ранее депутат Рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Нестор Шуфрич выразил сомнение в том, что у президента Украины Владимира Зеленского хватит опыта и воли для того, чтоб окончить войну в Донбассе.

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