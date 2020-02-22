Донецк, , 10:16 — REGNUM Боевики вооруженных формирований Украины десять раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой Народной Республики, сообщает 22 февраля пресс-служба республики в совместном центре контроля и координации.

Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Зайцево, Доломитное, Горловку (поселок шахты «6/7»), Ясиноватая, Спартак, Старомихайловку, Сосновское, Ленинское, Коминтерново.

В ходе обстрелов украинские боевики выпустили семь мин из миномета калибра 120 мм, девять гранат — из гранатометов РПГ, СПГ, пять гранат — из гранатомета АГС. Боевики ВСУ также четыре раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики из крупнокалиберного стрелкового оружия и пять раз — из стрелкового оружия. Суммарно за минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 21 боевой припас.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате обстрелов не поступала.

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Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки боевики украинских вооруженных формирований выпустили по территории Донецкой Народной Республики 65 единиц боевых припасов.