Бишкек, 9 января 2020, 14:23 — REGNUM В центре столицы Киргизии сегодня, 9 января, произошло нападение на главного редактора сайта «Factсheck.kg» Болота Темирова, передает «Kaktus.media».
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По мнению Темирова, нападение связано с его профессиональной деятельностью и является попыткой запугать его, а не обычным ограблением, поскольку нападавшие не стали забирать имевшийся у него ноутбук. Комментируя инцидент, руководитель пресс-службы президента Киргизии Толгонай Стамалиева заявила, чтоизбиение любого гражданина — вне зависимости от его деятельности — недопустимо.
ИА REGNUM напоминает, что сайт «Factcheck.kg» работает при финансовой поддержке фонда Сороса. За полтора года ресурс опубликовал ряд резонансных материалов, посвященных проблемам коррупции и недостоверной информации. Среди наиболее заметных текстов сайта была серия статей, посвященная бывшему заместителю главы киргизской таможни Райымбеку Матраимову.
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