Бишкек, , 14:23 — REGNUM В центре столицы Киргизии сегодня, 9 января, произошло нападение на главного редактора сайта «Factсheck.kg» Болота Темирова, передает «Kaktus.media».

Трое неизвестных мужчин спортивного телосложения подкараулили пострадавшего возле редакции издания, избивали и забрали мобильный телефон."Я уже заходил во двор. Там стояли трое человек. Я начал их обходить, когда меня ударили по затылку. Я упал, а эти трое начали запинывать меня ногами, пока на помощь не подоспели соседи и прохожие.»

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По мнению Темирова, нападение связано с его профессиональной деятельностью и является попыткой запугать его, а не обычным ограблением, поскольку нападавшие не стали забирать имевшийся у него ноутбук. Комментируя инцидент, руководитель пресс-службы президента Киргизии Толгонай Стамалиева заявила, чтоизбиение любого гражданина — вне зависимости от его деятельности — недопустимо.

«Мы сожалеем. Надеюсь, что данный факт будет исследован нашими правоохранителями. Даже если это не связано с его профессиональной деятельностью, каждое преступление должно быть раскрыто. Это аксиома. Каждый гражданин имеет право на защиту».

ИА REGNUM напоминает, что сайт «Factcheck.kg» работает при финансовой поддержке фонда Сороса. За полтора года ресурс опубликовал ряд резонансных материалов, посвященных проблемам коррупции и недостоверной информации. Среди наиболее заметных текстов сайта была серия статей, посвященная бывшему заместителю главы киргизской таможни Райымбеку Матраимову.

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