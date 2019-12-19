Бишкек, , 15:27 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии должны заняться расследованием атаки хакеров на сайты СМИ, которые опубликовали информацию о высокой стоимости украшений и предметов гардероба супруги экс-заместителя председателя таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом на заседании республиканского парламента заявил депутат Дастан Бекешев, передает «24.kg».

По словам народного избранника, виновных в совершении этой кибератаки необходимо привлечь к ответственности.

Отметим, что 17 декабря 2019 года была совершена DDoS-атака на сайт «Factcheck.kg», опубликовавший статью, авторы которой утверждали, что расходы Уулкан Тургуновой на ювелирные украшения, одежду и иные аксессуары значительно превышают ее официальные доходы и доходы ее супруга — экс-главы таможни Райымбека Матраимова.

Также злоумышленники совершили аналогичную хакерскую атаку на ряд новостных сайтов, разместивших перепечатку этой статьи.