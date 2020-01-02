Донецк, 2 января 2020, 16:01 — REGNUM О попытке продажи четырехсот литров дизельного топлива боевиками 15-го батальона 58-й бригады ВСУ жителям города Дзержинска сообщил официальный представитель Народной Милиции Донецкой Народной Республики 2 января.
Как сообщает источник, топливо было слито украинскими военнослужащими с бронетехники, находящейся на передовых позициях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одной из бригад ВСУ в ходе проверки была выявлена пропажа 16 тонн горючего.
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