Луганск, 31 декабря 2019, 14:16 — REGNUM В расположении одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения карательной операции в Донбассе, выявили пропажу 16 тонн горючего, сообщил 31 декабря на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
По словам Филипоненко, из 28 танков, заправленными оказались только четыре.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в населённом пункте Новоайдар были задержаны два боевика ВСУ, пытавшиеся продать три бочки горючего.
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