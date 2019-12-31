Луганск, , 14:16 — REGNUM В расположении одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения карательной операции в Донбассе, выявили пропажу 16 тонн горючего, сообщил 31 декабря на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«По информации, полученной от нашего источника в 93-й бригаде, комиссией штаба ОТГ «Север» проводится разбирательство по факту отсутствия топлива в танках одного из батальонов соединения», — рассказал он.

По словам Филипоненко, из 28 танков, заправленными оказались только четыре.

«Кроме того, установлены факты хищения 16 тонн автомобильного и дизельного топлива», — добавил он.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в населённом пункте Новоайдар были задержаны два боевика ВСУ, пытавшиеся продать три бочки горючего.

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