Луганск, , 15:58 — REGNUM О разоблачении боевиков подразделения одной из бригад ВСУ при реализации шестисот литров украденного топлива сообщил 22 декабря представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко. Заявление офицера опубликовано на сайте Народной милиции Республики.

Случай хищения горюче-смазочных материалов произошел в одном из подразделений 14-й бригады ВСУ. Шестнадцатого декабря в населенном пункте Новоайдар при передаче трех бочек емкостью двести литров с дизтопливом и получении за них денег были задержаны два военнослужащих бригады, один из которых — офицер. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что топливо было решено реализовать как излишнее, ввиду того, что в скором времени подразделению предстояло покинуть так называемую зону ООС ввиду ротации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине командир одной из частей ВСУ организовал продажу топлива военной части местным жителям, для чего привлекал своих подчиненных.

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