Донецк, , 12:33 — REGNUM 19 украинских диверсантов за год погибли в Донбасса, еще 24 боевика в результате попытки диверсии стали инвалидами. Об этом 27 декабря в ходе брифинга заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Ринат Айгистов.

В ведомстве напомнили о недавнем случае гибели двух офицеров украинского спецподразделения «Альфа», тело одного из них было «эвакуировано» представителями народной милиции республики и не признавалось представителями Киева «более недели». Этот случай, как подчеркнули в народной милиции, является показателем отношения властей Украины к своим погибшим.

Читайте также: Два полковника спецназа СБУ погибли при попытке диверсии — ДНР

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два офицера украинской спецслужбы погибли в Донбассе при попытке диверсии. Тело одного из погибших Киев забрал лишь спустя неделю.

Читайте также: Тело сотрудника СБУ, погибшего при попытке диверсии в ДНР, передано Украине