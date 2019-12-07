Донецк, , 13:32 — REGNUM Сегодня в 10:45 была организована передача украинской стороне тела ликвидированного ранее при попытке диверсии сотрудника подразделения СБУ «Альфа». Об этом 7 декабря сообщается в экстренном заявлении представителя Народной милиции Донецкой народной Республики, опубликованного в пресс-службе оперативного командования ДНР.

В пресс-службе службы безопасности Украины уже подтвердили получение тела сотрудника СБУ Дмитрия Каплунова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при попытке проникнуть в составе диверсионной группы на территорию Донецкой народной Республики были ликвидированы два офицера СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

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