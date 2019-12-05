Донецк, , 09:21 — REGNUM Попытка украинской диверсионной группы проникнуть на территорию Донецкой Народной Республики обернулась гибелью двух полковников СБУ. Об этом заявил пресс-офицер министерства госбезопасности республики Михаил Попов, передает 5 декабря Донецкое агентство новостей.

Старшие офицеры спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли 30 ноября на линии разграничения в районе села Староласпы. В составе диверсионной группы из четырех человек они намеревались захватить одну из ключевых позиций сил ДНР. Заход диверсантов выявила Народная милиция, группа стала отступать.

«При отступлении полковник Каплунов подорвался и скончался на месте, а полковник Волочаев, осуществляя попытку эвакуации тела, также подорвался на мине», — уточнил Попов.

Тело Каплунова осталось у донецкой стороны. Представители республики готовы передать его родственникам. Отмечается, что на месте гибели полковников нашли экипировку и вооружение американского производства, а также самодельные бомбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР заявили, что украинские силовики девять раз за сутки 3 декабря нарушили режим прекращения огня.

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