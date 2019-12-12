Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Помощь сотрудников медицинской службы потребовалась нескольким депутатам парламента Грузии во время заседания 12 декабря. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, заседание было прервано, а в зале распространился резкий запах. Некоторым депутатам на помощь прибыли медики. Предположительно у них произошла аллергическая реакция.

Напомним, ранее поступила информация, что в парламенте двое депутатов от оппозиции распылили в зале заседаний неизвестную жидкость. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе объявил перерыв. Депутатов эвакуировали.

Как передавало ИА REGNUM, с самого утра 12 декабря оппозиция в Тбилиси пытается сорвать работу парламента, протестуя против избрания судей в Верховный суд. Сначала толпа протестующих пыталась не пустить депутатов в здание парламента. Затем в зале суда протесты устраивали сами депутаты.

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